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Росія підняла в повітря бомбардувальники Ту-95: коли можливий ракетний удар

Фото: агресор підняв у повітря стратегічну авіацію (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Російській Федерації зафіксовано зліт групи бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вранці по Україні може бути завдано ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95МС, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 6:00", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові групи повідомляють, що бортів уже 9, також росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій.

Оновлено 4:19

Моніторингові групи повідомляють, що попередньо, в повітрі вже близько 15 Ту-95/Ту-160: 10 з аеродрому "Оленья" та 5 з аеродрому "Енгельс".

Перші маневри для ймовірних пусків очікуються біля 5:00.

Оновлено 4:27

Моніторингові групи повідомляють вже про 17 бортів у повітрі.

Повітряні атаки на Україну

В суботу, 16 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". В багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 13 листопада, Росія вчинила атаку дронами-камікадзе та ракетами проти України.

Впродовж ночі та вранці по країні були випущені дві зенітні ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, а також близько 90 безпілотників. Крилаті ракети були знищені силами ППО.

Про те, навіщо Росія почала частіше піднімати в повітря Ту-95 і як це пов'язано з обранням президентом США Дональда Трампа, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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Ту-95