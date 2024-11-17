Росія підняла в повітря бомбардувальники Ту-95: коли можливий ракетний удар

Повітряні атаки на Україну

В суботу, 16 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". В багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 13 листопада, Росія вчинила атаку дронами-камікадзе та ракетами проти України.

Впродовж ночі та вранці по країні були випущені дві зенітні ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, а також близько 90 безпілотників. Крилаті ракети були знищені силами ППО.

Про те, навіщо Росія почала частіше піднімати в повітря Ту-95 і як це пов'язано з обранням президентом США Дональда Трампа, - читайте в нашому авторському матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.