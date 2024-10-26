Россия подняла в небо два борта Ту-95

В ночь на субботу, 26 октября, Российская Федерация подняла в небо 2 борта самолетов Ту-95. Они летят в направлении Каспия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! В воздушном пространстве рф 2 борта Ту-95. Следуют в район Каспия. Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 01:46.

В то же время отметим, что в ряде регионов Украины до сих пор продолжается тревога, связанная с угрозой применения ударных БПЛА россиян. В частности, карта воздушных тревог по состоянию на 01:51 выглядит так.