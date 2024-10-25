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В Днепре и Запорожье слышны звуки взрывов: военные предупреждали о ракетах

Пятница 25 октября 2024 23:16
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В Днепре и Запорожье слышны звуки взрывов: военные предупреждали о ракетах Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре и Запорожье. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

В частности, взрывы в Запорожье и Днепре прогремели фактически в одно и то же время, примерно в 23:02.

Перед этим, начиная с 22:59, воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. После этого на канале уточнили, что ракета летит в Запорожье, а дальше сменила курс на Днепр. В 23.01 военные предупредили, что ракета летит именно на город Днепр. Скорее всего, речь шла об еще одной ракете.

Обновлено в 23:29

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил ракетную атаку на Днепр. Он отметил, что была повреждена жилая застройка и произошел пожар. Детали сейчас выясняются.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.

В Днепре и Запорожье слышны звуки взрывов: военные предупреждали о ракетах

Напомним, что несколько часов назад российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Соломенском районе. В результате ударов есть пострадавшие.

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