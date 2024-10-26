Росія підняла у небо два борти Ту-95

В ніч на суботу, 26 жовтня, Російська Федерація підняла у небо 2 борти літаків Ту-95. Вони летять у напрямку Каспія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! В повітряному просторі рф 2 борта Ту-95. Прямують в район Каспія. Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні о 01:46.

Водночас зазначимо, що у низці регіонів України досі продовжується тривога, яка пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА росіян. Зокрема, карта повітряних тривог станом на 01:58 має такий вигляд.