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Росія підняла у небо два борти Ту-95

Субота 26 жовтня 2024 01:59
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Росія підняла у небо два борти Ту-95 Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на суботу, 26 жовтня, Російська Федерація підняла у небо 2 борти літаків Ту-95. Вони летять у напрямку Каспія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! В повітряному просторі рф 2 борта Ту-95. Прямують в район Каспія. Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні о 01:46.

Водночас зазначимо, що у низці регіонів України досі продовжується тривога, яка пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА росіян. Зокрема, карта повітряних тривог станом на 01:58 має такий вигляд.

Росія підняла у небо два борти Ту-95

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