В Киеве слышны звуки взрывов. В области зафиксировано падение обломков дронов
В ночь на 26 октября в Киеве слышен звук взрывов. Военные предупреждали, что в направлении столицы летят "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрывы были слышны примерно в 00:30. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что из Черниговской области в направлении Киева летят ударные беспилотники россиян. Информацию подтвердили и в Киевской городской военной администрации (КГВА).
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал в 00:12 Сергей Попко, начальник КГВА.
Обновлено в 01:16
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако отметим, что в некоторых других регионах угроза применения дронов продолжается.
Обновлено в 01:27
Городской голова Ирпеня Александр Маркушин написал в своем Telegram, что в результате падения обломков сбитого БпЛА произошло возгорание нежилого здания в городе.
"По состоянию на 01:00 без жертв. Все службы на месте, тушат пожар, разбирают завалы", - добавил он.
Обновлено 01:29
В Киевской областной военной администрации (КОВА) тоже сообщили о предварительных последствиях атаки БпЛА в области.
В частности, там подтвердили, что из-за падения обломков сбитых дронов врага в одном из населенных пунктов возник пожар в двухэтажном гараже, который пристроен к хостелу.
"Сейчас огонь локализован. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели. Воздушная тревога продолжается. просим всех оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:35 сигнал воздушной тревоги продолжается в городе Киев, а также в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того красным цветом уже много месяцев замечено Луганскую область и оккупированный Крым.
Напомним, несколько часов назад, вечером 25 октября, российские оккупанты совершили обстрел Киева дронами. В результате вражеской атаки были повреждены последние этажи многоквартирного дома. Кроме того, известно о пяти пострадавших и одной погибшей.
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