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Россия подготовилась к новому удару: Зеленский призвал реагировать на тревоги

20:21 20.06.2026 Сб
2 мин
Что сказал Зеленский об атаке РФ и возможности переговоров?
aimg Эдуард Ткач
Россия подготовилась к новому удару: Зеленский призвал реагировать на тревоги Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже подготовилась к новому обстрелу Украины. Поэтому украинцам следует реагировать на сигналы тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Зеленский сообщил, что сегодня днем уже были нанесены новые удары РФ по Украине с помощью "Шахедов". Враг с утра и в течение дня задействовал более 200 дронов. Значительное количество беспилотников удалось сбить, но были и попадания.

"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", - сказал президент.

Он отметил, что Россия не прекращает войну, хотя все предложения по этому поводу уже давно на столе. В своем обращении Зеленский подчеркивает, что диктатор РФ Владимир Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира.

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Кроме того, предложение о встрече остается в силе.

"Наше предложение о встрече - предложение Путину - о прямом и честном разговоре в формате Украина - Россия при поддержке партнеров - наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", - добавил украинский лидер.

Обстрелы Украины

Напомним, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что последние удары россиян по Киеву - это попытка оказать моральное давление на украинцев.

В то же время это предел возможностей России, поскольку страна-агрессор неделями накапливает ресурсы для обстрелов.

Также мы писали, что последняя комбинированная атака РФ на Украину произошла в ночь на 15 июня. В частности, враг обстреливал Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время этой атаки ПВО имела чем сбивать баллистические ракеты, поскольку был доставлен пакет помощи для Patriot.

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