Россия подготовилась к новому удару: Зеленский призвал реагировать на тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже подготовилась к новому обстрелу Украины. Поэтому украинцам следует реагировать на сигналы тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Зеленский сообщил, что сегодня днем уже были нанесены новые удары РФ по Украине с помощью "Шахедов". Враг с утра и в течение дня задействовал более 200 дронов. Значительное количество беспилотников удалось сбить, но были и попадания.

"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", - сказал президент.

Он отметил, что Россия не прекращает войну, хотя все предложения по этому поводу уже давно на столе. В своем обращении Зеленский подчеркивает, что диктатор РФ Владимир Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира.

Кроме того, предложение о встрече остается в силе.

"Наше предложение о встрече - предложение Путину - о прямом и честном разговоре в формате Украина - Россия при поддержке партнеров - наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", - добавил украинский лидер.