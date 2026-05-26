Британия объявила о "криптовалютных" санкциях против РФ

Великобритания расширила санкции против РФ, заблокировав 18 финансовых учреждений, банков и криптоплатформ, которые помогали обходить ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии и сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

Под новые ограничения попала система международных платежей A7. По данным Лондона, Кремль использовал ее для финансирования военных закупок, обработки финансовых поступлений от продажи нефти и обхода западных санкций.

Британское правительство оценивает, что благодаря этой системе Россия смогла вернуть в свое распоряжение более 1,5 млрд долларов. При этом в прошлом году общий оборот платформы A7 превысил 90 млрд долларов.

Кроме платежной системы, санкции ввели против одного киргизского банка, трех грузинских компаний и крупной международной криптобиржи. Все активы организаций, попавших в список, будут заморожены.

Как заявила глава МИД Британии Иветт Купер, Лондон продолжит целенаправленно ликвидировать теневую инфраструктуру, чтобы лишить Россию каналов снабжения.

Реакция МИД Украины

"Спасибо, уважаемая Иветт, а также правительству Великобритании за новый пакет санкций, направленный против лиц и организаций, связанных с российским финансовым сектором, в частности с альтернативными платежными системами и криптоактивами", - подчеркнул он.

Министр отметил, что это "важный шаг в нашей общей борьбе" против уклонения от санкций.

Ослабление санкций против РФ

Ранее, 19 мая Великобритания выдала лицензию, которая позволяет импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах.