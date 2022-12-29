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Массированный удар по Украине: в Генштабе озвучили количество выпущенных ракет

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Четверг 29 декабря 2022 11:56
Массированный удар по Украине: в Генштабе озвучили количество выпущенных ракет Фото: в Генштабе озвучили количество выпущенных Россией ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе очередного массированного удара Россия запустила по территории Украины более 69 ракет. Наша ПВО уничтожила 54 единицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"С семи утра противник совершил удар по территории Украины во время которого совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет и зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 по объектам энергетической и критической инфраструктуры восточных, центральных, западных и южных регинов нашей страны", - заявил Громов.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, во время удара Россия запустила более 69 ракет. В то же время противовоздушная оборона уничтожила 54 из них.

Массированный удар по Украине: в Генштабе озвучили количество выпущенных ракет

Фото: эффективность работы ППО (https://t.me/CinCAFU)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.

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