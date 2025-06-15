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Россия во время атаки на Киев повредила офисы Boeing, - FT

Киев, Воскресенье 15 июня 2025 14:17
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Россия во время атаки на Киев повредила офисы Boeing, - FT Фото: Россия повредила офисы Boeing в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев. В результате обстрела были значительно повреждены офисы компании Boeing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, здание, используемое компанией Boeing в Киеве, было сильно повреждено в результате недавней масштабной атаки России, которая, вероятно, была преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, которые были повреждены во время атаки ночью 10 июня.

Financial Times проверило изображения, которые опубликовала ГСЧС, где зафиксированы серьезные повреждения здания и спасателей, которые тушат пожар внутри.

Boeing в Украине

Boeing - одна из самых известных американских компаний, присутствующих в Украине. Ее деятельность сосредоточена в основном на инженерно-технической поддержке.

Компания сотрудничает с украинским авиастроителем "Антонов". Как пишет издание, в начале этого года руководители Boeing встретились с представителями "Антонова" и министром обороны Украины, чтобы обсудить новые совместные предприятия.

Украинский офис Boeing имеет более 1000 работников по всей стране. Компания продолжила работать, несмотря на войну. Заместитель генерального директора Boeing в Украине Андрей Корягин сказал в комментарии изданию, что в результате атаки "ни один сбой в работе" не произошел.

Другой сотрудник Boeing заявил, что компания активно проводит набор на должности в Украине. В объявлении о вакансии, опубликованном 2 июня, говорилось, что компания ищет менеджера по проектированию интерьера и сертификации самолетов для работы в Киеве.

Массированная атака на Киев

Напомним, что в ночь на 10 июня россияне массированно атаковали Киев, Одессу и другие города Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это был из крупнейших обстрелов Киева.

Тогда армия РФ выпустила по Украине 315 беспилотников, две баллистические ракеты и пять крылатых ракет.

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Киев Российская Федерация Boeing Украина
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