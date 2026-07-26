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Российский "Африканский корпус" бросил союзников в разгар боя в Мали, - ГУР

14:45 26.07.2026 Вс
2 мин
Засада в Мали показала, как Россия действительно относится к своим союзникам
aimg Мария Науменко
Российский "Африканский корпус" бросил союзников в разгар боя в Мали, - ГУР Фото: военные малийской хунты (Getty Images)
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Во время боя в Мали русские военные покинули союзников на произвол судьбы. Последствия атаки оказались для них катастрофическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, в начале июля 2026 года подконтрольный Минобороны РФ "Африканский корпус" вместе с военными малийской хунты попал в засаду, которую устроили местные повстанческие группировки. Колонна двигалась вблизи населенного пункта Табришат в районе Гао на северо-востоке страны.

Как отметили в разведке, во время атаки колонна начала нести значительные потери в бронетехнике и живой силе. В этот момент российские военные отступили, оставив союзников из Малийской хунты без наземной и воздушной поддержки.

В ГУР отметили, что "Африканский корпус" имеет на вооружении беспилотники "Орион", а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, однако их не использовали для прикрытия союзников.

По предварительным данным, в бою погибли по меньшей мере 60 военнослужащих армии Мали, еще не менее 30 попали в плен. Кроме того, десятки человек получили ранения.

Как Россия использует союзников в Мали

"Эпизод еще раз показал, что Россия использует военных малийских хунтов как "пушечное мясо" для достижения собственных целей в Мали", - подчеркнули в разведке.

Там добавили, что РФ использует такой же подход и во время войны против Украины, когда отправляет иностранных наемников насмерть в "мясных штурмах".

"Главлахи "Африканского корпуса" в Мали ведут себя как рабовладельцы - солдаты армии тамошнего режима служат для россиян челядью: выполняют всю черновую работу, работают грузчиками, убирают за московитами в казармах", - сообщили в ГУР.

Кроме того, по информации украинской разведки, россияне создали коррупционные схемы среди командования малийской армии. В частности, речь идет о продаже стрелкового оружия, которое ранее было передано в рамках так называемой "военной помощи".

В ГУР добавили, что главной целью России в Мали является установление контроля за залежями золота и урана, а также расширение своего влияния на Африканском континенте.

Пока Россия ведет военные операции вне Украины, ее армия продолжает терять тысячи военных на украинском фронте.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, чтороссийская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч военных . По его словам, это один из самых кровавых конфликтов ХХ века.

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