Российский "Африканский корпус" бросил союзников в разгар боя в Мали, - ГУР

Во время боя в Мали русские военные покинули союзников на произвол судьбы. Последствия атаки оказались для них катастрофическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, в начале июля 2026 года подконтрольный Минобороны РФ "Африканский корпус" вместе с военными малийской хунты попал в засаду, которую устроили местные повстанческие группировки. Колонна двигалась вблизи населенного пункта Табришат в районе Гао на северо-востоке страны.

Как отметили в разведке, во время атаки колонна начала нести значительные потери в бронетехнике и живой силе. В этот момент российские военные отступили, оставив союзников из Малийской хунты без наземной и воздушной поддержки.

В ГУР отметили, что "Африканский корпус" имеет на вооружении беспилотники "Орион", а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, однако их не использовали для прикрытия союзников.

По предварительным данным, в бою погибли по меньшей мере 60 военнослужащих армии Мали, еще не менее 30 попали в плен. Кроме того, десятки человек получили ранения.

Как Россия использует союзников в Мали

"Эпизод еще раз показал, что Россия использует военных малийских хунтов как "пушечное мясо" для достижения собственных целей в Мали", - подчеркнули в разведке.

Там добавили, что РФ использует такой же подход и во время войны против Украины, когда отправляет иностранных наемников насмерть в "мясных штурмах".

"Главлахи "Африканского корпуса" в Мали ведут себя как рабовладельцы - солдаты армии тамошнего режима служат для россиян челядью: выполняют всю черновую работу, работают грузчиками, убирают за московитами в казармах", - сообщили в ГУР.

Кроме того, по информации украинской разведки, россияне создали коррупционные схемы среди командования малийской армии. В частности, речь идет о продаже стрелкового оружия, которое ранее было передано в рамках так называемой "военной помощи".

В ГУР добавили, что главной целью России в Мали является установление контроля за залежями золота и урана, а также расширение своего влияния на Африканском континенте.