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Россия перебросила в Крым танковый батальон, готовится к обороне, - "АТЕШ"

Пятница 29 марта 2024 14:21
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Россия перебросила в Крым танковый батальон, готовится к обороне, - "АТЕШ" Фото: Россия перебросила в Крым танковый батальон, готовится к обороне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают накапливать бронированную технику в Крыму. Недавно в Евпаторию перебросили около 31 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар " АТЭШ ".

"Так, по нашей информации, в Евпаторию, не так давно, прибыло около 31-го танка, что говорит нам о переброске целого танкового батальона", - пишет военное движение.

Фото: Россия перебросила в Крым танковый батальон, готовится к обороне (t.me/atesh_ru)

Отмечается, что одному из агентов "АТЕШ" удалось переговорить с офицером подразделения. Выяснилось, что танковый батальон перебросили для усиления крымской группировки.

Освобождение Крыма

Раньше руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявлял, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков. Для деоккупации полуострова понадобится проведение наземной операции.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут на административной границе с Крымом, это будет шансом дожать демилитаризацию России политически.

В то же время бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина, скорее всего, будет увольнять Крым военным путем.

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