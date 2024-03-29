ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони, - "АТЕШ"

П'ятниця 29 березня 2024 14:21
UA EN RU
Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони, - "АТЕШ" Фото: Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують накопичувати броньовану техніку в Криму. Нещодавно до Євпаторії перекинули близько 31 танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

"Так, за нашою інформацією, в Євпаторію, не так давно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - пише військовий рух.

Фото: Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що одному з агентів "АТЕШ" вдалось переговорити з офіцером підрозділу. З'ясувалось, що танковий батальйон перекинули для посилення кримського угруповання.

Звільнення Криму

Раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників. Для деокупації півострова знадобиться проведення наземної операції.

Як відзначав президент України Володимир Зеленський, коли Збройні сили України (ЗСУ) будуть на адміністративному кордоні з Кримом, це буде шансом дотиснути демілітаризацію Росії політично.

Водночас колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україна, скоріше за все, буде звільняти Крим військовим шляхом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Крим
NEWS
"Наступ" на Харків, фронт, мобілізація та ротація: головне з інтервʼю Сирського
"Наступ" на Харків, фронт, мобілізація та ротація: головне з інтервʼю Сирського
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії