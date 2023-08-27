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"Меньше жертв". Зеленский рассказал о пути освобождения Крыма

Воскресенье 27 августа 2023 19:10
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"Меньше жертв". Зеленский рассказал о пути освобождения Крыма Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский считает, что когда ВСУ будут на админгранице с Крымом, то будет шанс дожать демилитаризацию России политически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "1+1".

"Меньше жертв. Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма. Я считаю, что это было бы лучше", - заявил он.

Освобождение Крыма

Раньше руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков. Для деоккупации полуострова понадобится проведение наземной операции.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина, скорее всего, будет освобождать Крым военным путем. Ведь только в случае деоккупации полуострова у Киева будут определенные гарантии безопасности.

Официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полной деоккупации территорий, в том числе и в Крыму.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украину невозможно представить без Крыма

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ должны скоро войти в Крым. Практически до освобождения полуострова осталось ждать недолго.

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