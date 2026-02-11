По его словам, РФ не получала ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план, состоящий из 20 пунктов. В Анкоридже - на встрече лидеров РФ и США в августе прошлого года - была достигнута база, говорит Лавров.

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения - и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", - заявил он.

При этом последующие версии мирного соглашения Лавров назвал "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны президента Владимира Зеленского и его команды.

Европа, Зеленский и компромисс

Глава МИД РФ также утверждает, что Европа и Киев предлагают "договор терпимости" вместо "реального обеспечения прав человека в Украине". Исходя из его заявлений, Европа "перелопачивает" те согласованные моменты, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже.

Лавров также заявил в интервью российскому интернет-проекту: Зеленский рассчитывает, что в случае перемирия "НАТО разместит в Украине ракеты, способные доставать до городов РФ".

Еще глава российской дипломатии подчеркнул, что цели "СВО в Украине" остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам.

"Он пояснил, что Россия готова к компромиссам, но они не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь государства и миллионов людей", - пишет российский ресурс.

Министр РФ акцентировал также, что "законный интерес России в контексте СВО - обеспечить свою безопасность".