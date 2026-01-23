Россия оптимизирует свои силы для ведения позиционной войны в Украине, - ISW

Россия оптимизирует силы для ведения позиционной войны против Украины. В частности, оккупанты наращивают поставки в российские войска легкой моторизованной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отметили аналитики, среди приоритетов в обеспечении оккупационных войск в этом году российское военное командование определило поставки легкой модернизированной техники. И это еще раз демонстрирует, как российская армия оптимизирует себя для позиционной войны".
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 22 января написал, что российское военное командование планирует в 2026 году предоставить российским штурмовым подразделениям более 2600 легкомоторных транспортных средств - багги, мотоциклов и вездеходов (квадроциклов) - из резерва Генерального штаба России.
Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.
Машовец заявил, что российское военное командование полагается на "несистемные закупки", такие как помощь волонтеров, пожертвования и бюджетные взносы из отдельных областей, для достижения своих общих целей.
Легкую моторизованную технику российские войска в основном используют для подвоза пехоты ближе к линии фронта.
"Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкой техники еще раз демонстрирует постоянную оценку ISW о том, что российские войска оптимизировали себя для позиционной войны в Украине, и что продвижение России, вероятно, будет оставаться ограниченным шагом в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 22 января, на фронте произошло 222 боестолкновения. Покровское направление остается самой горячей точкой фронта, где украинские защитники отбили 94 атаки. Также активные бои в районе Гуляйполя Запорожской области.
К тому же российские оккупанты пытаются продвигаться в Волчанске Харьковской области, пользуясь тем, что местные реки перемерзли и больше не сдерживают движение малых пехотных групп.
В то же время, по данным американского Института изучения войны, украинские Силы обороны достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.