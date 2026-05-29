Путин заврался о российском дроне в Румынии

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "ничего не знает" о падении российского дрона на жилой дом в румынском Галаце. Он предположил, что это мог быть украинский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сначала, по данным ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФ "в курсе инцидента" с беспилотником в Румынии.

Впоследствии сам Путин на вопрос журналистов заявил, что ничего не знает о происшествии. "Я не знаю ничего о дроне в Румынии. Без понятия вообще, о чем идет речь", - сказал он и добавил, что ему "только что доложили" о ситуации.

Далее российский диктатор предположил, что в Румынии "вероятнее всего" имел место инцидент именно с украинским дроном. По его словам, никто не может утверждать о происхождении беспилотника до экспертизы обломков.

"Украинские дроны залетали в разные страны, но первая реакция всегда была: русские бьют", - заявил Путин.

Он также добавил, что Россия "готова провести объективное расследование", если ей передадут обломки беспилотника, который упал в Румынии.