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Россия в ООН незаконно. В Польше заявили, что международное право позволяет исключать страны

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Среда 28 декабря 2022 17:13
Россия в ООН незаконно. В Польше заявили, что международное право позволяет исключать страны Фото: спикер МИД Польши Лукаш Ясина (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное право позволяет исключать страны из Организации Объединенных Наций, поэтому инициатива Украины об исключении России законна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину в интервью Польскому радио.

Он отметил, что дискуссия о необходимости реформирования ООН и роли Совета Безопасности и праве вето ее постоянных членов идет уже несколько десятилетий.

"Следует вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления", - сказал Ясина.

Он отметил, что начало такой дискуссии уже будет определенным успехом. Тем более, по его словам, есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что РФ является агрессором.

"Тех, кто в этом не уверен, нужно убедить, и такая дискуссия может помочь", - добавил он.

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

При этом в МИД Эстонии сообщили, что в настоящее время у Украины нет достаточной поддержки в вопросе исключения РФ.

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