ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН

Новина українською →
Эстония, Среда 28 декабря 2022 15:40
Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН Фото: Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что в настоящее время у Украины нет достаточной поддержки в вопросе исключения России из Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.EE.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сказал, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу членства России в Совете Безопасности ООН.

"Очень большой международной поддержки Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - сказал вице-канцлер.

Вольмер пояснил, что рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН было бы возможным в случае, если бы очень большое количество государство думало так, как Украина.

По мнению Вольмера этот вопрос бесперспективен, а сосредоточится следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать,

"России скорее следует препятствовать там, где это действительно можно осуществить, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", - добавил он.

Напомним, Украина официально инициировала исключение России из Совбеза ООН. Как пояснили в украинском МИД, Москва получила место в Совбезе в результате нарушения устава ООН.

Кроме того, 23 декабря глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН.

Ранее СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Эстония
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну