Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что в настоящее время у Украины нет достаточной поддержки в вопросе исключения России из Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.EE.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сказал, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу членства России в Совете Безопасности ООН.

"Очень большой международной поддержки Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - сказал вице-канцлер.

Вольмер пояснил, что рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН было бы возможным в случае, если бы очень большое количество государство думало так, как Украина.

По мнению Вольмера этот вопрос бесперспективен, а сосредоточится следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать,