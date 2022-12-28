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Росія в ООН незаконно. У Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключати країни

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Середа 28 грудня 2022 17:13
Росія в ООН незаконно. У Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключати країни Фото: речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне право дозволяє виключати країни з Організації Об'єднаних Націй, тому ініціатива України що виключення Росії законна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіну в інтерв'ю Польському радіо.

Він зазначив, що дискусія про потребу реформувати ООН і роль Ради Безпеки та право вето її постійних членів точиться вже кілька десятиліть.

"Варто згадати, як Росія із порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини", - сказав Ясіна.

Він зазначив, що початок такої дискусії вже буде певним успіхом. Тим паче, за його словами, що є місця у світі, де російська пропаганда працює дуже добре, і дехто не вірить, що РФ є агресором.

"Тих, хто в цьому не впевнений, треба переконати, і така дискусія може допомогти", - додав він.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з організації.

При цьому у МЗС Естонії повідомили, що наразі Україна не має достатньої підтримки у питанні виключення РФ.

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