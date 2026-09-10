ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом дома, учебные заведения и бизнес: РФ массированно атаковала Кривой Рог

02:49 10.09.2026 Чт
1 мин
Уже известно о двух раненых
aimg Юлия Маловичко
Под ударом дома, учебные заведения и бизнес: РФ массированно атаковала Кривой Рог Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 10 сентября атаковали дронами Кривой Рог, в результате чего вспыхнули пожары на территориях жилых домов, учебных заведений и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра города Александра Вилкула.

Враг атаковал город ударными дронами на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах, на двух из них продолжается тушение пожаров.

"На данный момент двое раненых, один человек тяжелый, один средний. Сейчас находятся в операционной, врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Вилкул.

Чиновник также сообщил, что в результате атаки много поврежденных домов – частного и многоэтажного сектора. Также разрушения подверглись учебным заведениям, культуре и бизнесу.

Проводится аварийно-спасательная операция.

"Штаб помощи людям в Центрально-Городском районе будет разворачиваться у ближайшего фонтана, местные поймут. Помощь строительными материалами, заявления в помощь от города, коммунальные бригады", - добавил мэр Кривого Рога.

Напомним, в прошлом месяце оккупанты ударили ро торговому центру Кривого Рога, из-за чего много людей пострадали и пять человек погибли.

15 августа враг также нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар, были зафиксированы перебои со светом, а также пострадали люди.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кривой Рог Атака дронов
Новости
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии