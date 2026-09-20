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Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину, есть раненые и разрушение

19:15 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину, есть раненые и разрушение Фото: последствия атаки РФ на Днепропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российских обстрелов в Днепропетровской области получили ранения пятеро гражданских людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА (ОВА) Александра Ганжи.

Оккупанты более 50 раз в сутки атаковали два района области.

Для ударов враг использовал артиллерию и беспилотники.

Последствия атак в Никопольском районе

В Никопольщине под вражескими ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, частный дом, магазины и аптеки, автомобили.

Из-за российских ударов ранения получили пять человек.

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнюю женщину. Еще четверо мужчин в возрасте 19, 55, 56 и 64 лет будут лечиться амбулаторно.

Фото: последствия атаки РФ на Днепропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Криворожском районе

На Криворожье войска РФ целили по Зеленодольскому обществу. В результате атаки получил повреждения частный дом.

Ситуация на Днепропетровщине

Напомним, что российские войска продолжают систематически обстреливать населённые пункты Днепропетровской области.

В частности, 16 сентября кафиры нанесли удар дроном по пассажирскому автобусу в Никопольском районе, в результате чего погибли пять человек и еще по меньшей мере семь получили ранения.

Кроме того, в ночь на 12 сентября РФ атаковала баллистической ракетой Кривой Рог, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения.

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