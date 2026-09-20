Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину, есть раненые и разрушение
В результате российских обстрелов в Днепропетровской области получили ранения пятеро гражданских людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА (ОВА) Александра Ганжи.
Оккупанты более 50 раз в сутки атаковали два района области.
Для ударов враг использовал артиллерию и беспилотники.
Последствия атак в Никопольском районе
В Никопольщине под вражескими ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины.
В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, частный дом, магазины и аптеки, автомобили.
Из-за российских ударов ранения получили пять человек.
В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнюю женщину. Еще четверо мужчин в возрасте 19, 55, 56 и 64 лет будут лечиться амбулаторно.
Фото: последствия атаки РФ на Днепропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)
Ситуация в Криворожском районе
На Криворожье войска РФ целили по Зеленодольскому обществу. В результате атаки получил повреждения частный дом.
Ситуация на Днепропетровщине
Напомним, что российские войска продолжают систематически обстреливать населённые пункты Днепропетровской области.
В частности, 16 сентября кафиры нанесли удар дроном по пассажирскому автобусу в Никопольском районе, в результате чего погибли пять человек и еще по меньшей мере семь получили ранения.
Кроме того, в ночь на 12 сентября РФ атаковала баллистической ракетой Кривой Рог, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения.