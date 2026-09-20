Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину, есть раненые и разрушение

В результате российских обстрелов в Днепропетровской области получили ранения пятеро гражданских людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Днепропетровской ОГА (ОВА) Александра Ганжи.

Оккупанты более 50 раз в сутки атаковали два района области.

Для ударов враг использовал артиллерию и беспилотники.

Последствия атак в Никопольском районе

В Никопольщине под вражескими ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, частный дом, магазины и аптеки, автомобили.

Из-за российских ударов ранения получили пять человек.

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнюю женщину. Еще четверо мужчин в возрасте 19, 55, 56 и 64 лет будут лечиться амбулаторно.

Фото: последствия атаки РФ на Днепропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Криворожском районе

На Криворожье войска РФ целили по Зеленодольскому обществу. В результате атаки получил повреждения частный дом.