RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии: погибли пять человек

Фото: Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Войска РФ обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что снаряды оккупантов в очередной раз попали в жилой квартал города.

"От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - добавили правоохранители.

Также повреждены многие жилые дома. Оккупанты продолжают обстреливать город.

Напомним, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.

Российские войска постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Поскольку враг живет разными датами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьБахмутВойна в Украине