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Росія обстріляла Бахмут з РСЗВ "Град" та артилерії: загинуло п’ять людей

Фото: Росія обстріляла Бахмут з РСЗВ "Град" та артилерії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, російські військові завдали артилерійського удару по Бахмуту. Внаслідок ворожої атаки загинуло п’ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Війська РФ обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста.

"Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості", - додали правоохоронці.

Також пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто.

Нагадаємо, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України ліквідували частину двох груп окупантів на Бахмутському напрямку.

Російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Оскільки ворог живе різними датами.

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