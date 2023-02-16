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Россия пытается взять Бахмут к годовщине вторжения, - СНБО

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Бахмут, Четверг 16 февраля 2023 09:16
Россия пытается взять Бахмут к годовщине вторжения, - СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Поскольку враг живет разными датами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью ВВС.

"Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия - это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умерла, то должно быть уважение", - объяснил Данилов привязку к дате 24 февраля.

Он подчеркнул, что в России сейчас создается ряд частных армий, и это путь к уничтожению страны-агрессора.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не отдают себе отчет, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", - добавил Данилов.

Напомним, что Бахмут остается главным направлением атак россиян, где они сосредотачивают свои усилия и не жалеют личный состав, пытаясь прорваться.

Добавим, как рассказал вчера президент Украины Владимир Зеленский, сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях самая сложная и горячая ситуация, однако украинские защитники держатся и наносят максимальные потери врагу.

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