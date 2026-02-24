Россия ограничила набор наемников на войну: кто попал в новый стоп-лист

Россия ограничила вербовку иностранцев

Российские вербовщики получили перечень стран, граждан которых больше не разрешено привлекать к контрактной службе.

По данным журналистов, соответствующий список начали распространять в начале 2026 года среди людей, занимающихся набором иностранных бойцов.

В документе указаны 36 государств, откуда теперь запрещено принимать добровольцев.

В перечне фигурируют Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.

Позже список был расширен: в феврале туда добавили еще семь стран, среди которых Колумбия, Аргентина, Камерун, Ливия, Сомали, Йемен и Ирак.

Журналисты обнаружили этот перечень в чатах и группах вербовщиков в социальных сетях.

Существование такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.

Почему появился запрет

Кто именно принял решение о введении ограничений, официально не сообщается. Однако, по информации источников, причиной могли стать дипломатические договоренности.

Предполагается, что таким образом Москва пытается избежать осложнений в отношениях с рядом стран, чьих граждан ранее активно вербовали для участия в войне против Украины.

Сообщается, что перечень распространяется прежде всего среди вербовщиков, работающих на арабском и африканском направлениях.

В него вошли государства, которые ранее считались дружественными или нейтральными по отношению к России.