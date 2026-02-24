RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ограничила набор наемников на войну: кто попал в новый стоп-лист

Фото: российский военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В сети появилась информация о новом ограничении для иностранных граждан, которых ранее активно привлекали к службе в российской армии. Речь идет о перечне государств, жители которых больше не могут подписывать контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта Важные истории.

Читайте также: Зеленский обвинил Путина в манипуляциях с Трампом

Россия ограничила вербовку иностранцев

Российские вербовщики получили перечень стран, граждан которых больше не разрешено привлекать к контрактной службе.

По данным журналистов, соответствующий список начали распространять в начале 2026 года среди людей, занимающихся набором иностранных бойцов.

В документе указаны 36 государств, откуда теперь запрещено принимать добровольцев.

В перечне фигурируют Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.

Позже список был расширен: в феврале туда добавили еще семь стран, среди которых Колумбия, Аргентина, Камерун, Ливия, Сомали, Йемен и Ирак.

Журналисты обнаружили этот перечень в чатах и группах вербовщиков в социальных сетях.

Существование такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.

Почему появился запрет

Кто именно принял решение о введении ограничений, официально не сообщается. Однако, по информации источников, причиной могли стать дипломатические договоренности.

Предполагается, что таким образом Москва пытается избежать осложнений в отношениях с рядом стран, чьих граждан ранее активно вербовали для участия в войне против Украины.

Сообщается, что перечень распространяется прежде всего среди вербовщиков, работающих на арабском и африканском направлениях.

В него вошли государства, которые ранее считались дружественными или нейтральными по отношению к России.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и Беларусь снова планируют провести совместные военные учения на белорусской территории, и украинские военные внимательно следят за ситуацией и возможными угрозами. По его словам, власти Беларуси уже заявляли о подготовке таких маневров вместе с РФ, однако сейчас важно понять их реальные масштабы.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские Силы обороны во время действий на южном направлении смогли освободить восемь населенных пунктов и вернуть под контроль около 400 квадратных километров территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине