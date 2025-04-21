Россия обустраивает "антидронные коридоры" на фронте: на каком направлении их больше всего

Россияне пытаются защититься от атак украинских дронов с помощью "антидронових коридоров". В ГПСУ рассказали, где их больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

Как пояснил Демченко, эти коридоры - пути, которые противник накрывает сетками для того, чтобы там могла перемещаться техника и украинские дроны не могли попасть по ней.

"Больше всего их ("антидронные коридоры", - ред) фиксируют пограничники в пределах Курской области, в частности на том участке, где враг продолжает свои действия, атакуя Силы обороны Украины, которые ведут свою операцию в пределах Курской области", - рассказал он.

"Антидронные коридоры" в Курской области

Ранее РБК-Украина уже писало об обустройстве "антидронових коридоров" оккупантами в Курской области.

Интересно, тогда Демченко рассказывал, что украинские воины продолжают уничтожать технику, которая передвигается по таким коридорам. Удалось найти "слабые места" и атаковать именно по ним.

Добавим, что в феврале сообщалось, что подобные "антидронные коридоры" российские военные обустраивают на дорогах от Бахмута до Часового Яра.

Там такие тоннели имели протяженность около двух километров. Хотя и там такие "коридоры" не имели того эффекта по защите, который от них ожидался.

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