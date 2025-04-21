ua en ru
Пн, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія облаштовує "антидронові коридори" на фронті: на якому напрямку їх набільше

Україна, Понеділок 21 квітня 2025 10:15
UA EN RU
Росія облаштовує "антидронові коридори" на фронті: на якому напрямку їх набільше Фото: Росія облаштовує "антидронові коридори" на фронті, де їх найбільше (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни намагаються захиститися від атак українських дронів за допомогою "антидронових коридорів". У ДПСУ розповіли, де їх найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Найбільше їх ("антидронові коридори", - ред) фіксують прикордонники у межах Курської області, зокрема на тій ділянці, де ворог продовжує свої дії, атакуючи Сили оборони України, які ведуть свою операцію в межах Курської області", - розповів він.

Як пояснив Демченко, ці коридори - шляхи, які противник накриває сітками для того, щоб там могла переміщуватися техніка і українські дрони не могли поцілити по ній.

"Антидронові коридори" у Курській області

Раніше РБК-Україна вже писало про облаштування "антидронових коридорів" окупантами у Курській області.

Цікаво, тоді Демченко розповідав, що українські воїни продовжують знищувати техніку, яка пересувається такими коридорами. Їм вдалося знайти "слабкі місця" і атакувати саме по них.

Додамо, що у лютому повідомлялось, що подібні "антидронові коридори" російські військові облаштовують на дорогах від Бахмута до Часового Яру.

Там такі тунелі мали протяжність близько двох километрів. Хоча і там такі "коридори" не мали того ефекту з захисту, який від них очікувався.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Курська область Війна в Україні Дрони
NEWS
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей