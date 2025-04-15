ua en ru
Вт, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия обустроила в Курской области "антидроновые коридоры", но ВСУ нашли лазейки

Вторник 15 апреля 2025 16:04
UA EN RU
Россия обустроила в Курской области "антидроновые коридоры", но ВСУ нашли лазейки Иллюстративное фото: украинские беспилотники обходят "антидроновые коридоры" в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются защититься от атак украинских беспилотников в Курской области при помощи "антидроновых коридоров". Но удары ВСУ продолжились.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он напомнил, что украинские подразделения, в том числе Госпогранслужбы, активно применяют дроны для уничтожения врагов на территории России.

"В пределах Курской области был создан антидроновый коридор. Враг обустраивает такие коридоры для того, чтобы предотвратить удары по технике, которая передвигается по этим коридорам, оберегая ее от наших воздушных средств, которыми мы можем дотянуться на территорию России", - уточнил Демченко.

Но, несмотря на это, украинские воины продолжают уничтожать технику, которая передвигается по таким коридорам.

"Неоднократно наши ребята, уже будучи обученными управлять дронами, уничтожали технику, которая двигалась по этим коридорам, а также те группы, которые их обустраивали", - отметил спикер ГПСУ.

Он заверил, что украинские воины будут и дальше уничтожать "антидроновые коридоры", чтобы у врага не было возможности свободно передвигаться возле границы с Украиной.

Атака дронов на Курск

Напомним, сегодня, 15 апреля, в сети появилась информация что Курск "атаковали более 100 неизвестных дронов".

Жители города жаловались, что удары якобы были нанесены по многоэтажкам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Курская область ДПСУ Война в Украине Дрони Атака дронов
NEWS
Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"
Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"
DAILY
Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну