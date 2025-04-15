Россия обустроила в Курской области "антидроновые коридоры", но ВСУ нашли лазейки

Россияне пытаются защититься от атак украинских беспилотников в Курской области при помощи "антидроновых коридоров". Но удары ВСУ продолжились.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он напомнил, что украинские подразделения, в том числе Госпогранслужбы, активно применяют дроны для уничтожения врагов на территории России.

"В пределах Курской области был создан антидроновый коридор. Враг обустраивает такие коридоры для того, чтобы предотвратить удары по технике, которая передвигается по этим коридорам, оберегая ее от наших воздушных средств, которыми мы можем дотянуться на территорию России", - уточнил Демченко.

Но, несмотря на это, украинские воины продолжают уничтожать технику, которая передвигается по таким коридорам.

"Неоднократно наши ребята, уже будучи обученными управлять дронами, уничтожали технику, которая двигалась по этим коридорам, а также те группы, которые их обустраивали", - отметил спикер ГПСУ.

Он заверил, что украинские воины будут и дальше уничтожать "антидроновые коридоры", чтобы у врага не было возможности свободно передвигаться возле границы с Украиной.