Россия обещает "возрождение" Приазовья, но превращает его в военную зону, - ЦПД

Россия утвердила "стратегию развития Приазовья", декларируя заботу об экологии и туризме, однако на практике превращает побережье оккупированных территорий в заминированную военную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

В документе говорится о так называемом "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов Азовского моря и развитии рекреационного потенциала региона.

В то же время в Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Именно Россия своими действиями системно уничтожает природу региона, используя прибрежные территории как тыловую военную инфраструктуру. Кстати, к территории Приазовья российские власти включили также оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В реальности Приазовье страдает от постоянных обстрелов, пожаров, неконтролируемых сбросов отходов и полной бесхозяйственности оккупационных администраций.

Особенно абсурдно выглядят обещания оккупантов развивать туризм в регионе, так как российские военные массово минируют побережье, возводят фортификационные сооружения на пляжах, а гостиницы и базы отдыха используются для размещения личного состава. При таких условиях "курортное развитие" может представлять лишь угрозу для жизни гражданского населения.

В ЦПИ подчеркивают, что российская "стратегия развития Приазовья" является очередным пропагандистским продуктом, призванным замаскировать военную оккупацию под заботу об экологии и экономике региона. Реальное же восстановление Приазовья возможно только после прекращения войны и деоккупации украинских территорий.