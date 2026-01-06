ua en ru
Россия обещает "возрождение" Приазовья, но превращает его в военную зону, - ЦПД

Вторник 06 января 2026 18:31
Россия обещает "возрождение" Приазовья, но превращает его в военную зону, - ЦПД Иллюстративное фото: разрушение Приазовья оккупантами (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россия утвердила "стратегию развития Приазовья", декларируя заботу об экологии и туризме, однако на практике превращает побережье оккупированных территорий в заминированную военную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

В документе говорится о так называемом "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов Азовского моря и развитии рекреационного потенциала региона.

В то же время в Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Именно Россия своими действиями системно уничтожает природу региона, используя прибрежные территории как тыловую военную инфраструктуру. Кстати, к территории Приазовья российские власти включили также оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В реальности Приазовье страдает от постоянных обстрелов, пожаров, неконтролируемых сбросов отходов и полной бесхозяйственности оккупационных администраций.

Особенно абсурдно выглядят обещания оккупантов развивать туризм в регионе, так как российские военные массово минируют побережье, возводят фортификационные сооружения на пляжах, а гостиницы и базы отдыха используются для размещения личного состава. При таких условиях "курортное развитие" может представлять лишь угрозу для жизни гражданского населения.

В ЦПИ подчеркивают, что российская "стратегия развития Приазовья" является очередным пропагандистским продуктом, призванным замаскировать военную оккупацию под заботу об экологии и экономике региона. Реальное же восстановление Приазовья возможно только после прекращения войны и деоккупации украинских территорий.

Экологическая катастрофа побережья Азовского моря

Напомним, что в августе 2025 года на побережье Азовского моря было зафиксировано массовое нашествие медуз, которое фактически сделало купание и отдых в воде невозможными. Экологи связали это явление с последствиями полномасштабной войны России против Украины и бесконтрольными действиями оккупационных властей, которые привели к серьезному ухудшению состояния окружающей среды.

Ситуацию осложняет и активный вылов рыбы оккупационной администрацией, а также слив загрязненных сточных вод.

Читайте также большое интервью РБК-Украина с заместителем директора по научной работе "Института морской биологии НАН Украины" Виктором Демченко о том, что происходит с фауной в Черном море во время войны.

