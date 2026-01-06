Росія обіцяє "відродження" Приазов’я, але перетворює його на військову зону, - ЦПД

Росія затвердила "стратегію розвитку Приазов’я", декларуючи турботу про екологію та туризм, однак на практиці перетворює узбережжя окупованих територій на заміновану військову зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

У документі йдеться про так зване "відновлення сприятливих екологічних умов", захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу регіону.

Водночас у Центрі протидії дезінформації наголошують, що ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Саме Росія своїми діями системно знищує природу регіону, використовуючи прибережні території як тилову військову інфраструктуру. До речі, до території Приазов’я російська влада включила також окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

В реальності Приазов’я потерпає від постійних обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів та повної безгосподарності окупаційних адміністрацій.

Особливо абсурдно виглядають обіцянки окупантів розвивати туризм в регіоні, так як російські військові масово мінують узбережжя, зводять фортифікаційні споруди на пляжах, а готелі та бази відпочинку використовуються для розміщення особового складу. За таких умов "курортний розвиток" може становити лише загрозу для життя цивільного населення.

У ЦПД підкреслюють, що російська "стратегія розвитку Приазов’я" є черговим пропагандистським продуктом, покликаним замаскувати воєнну окупацію під турботу про екологію та економіку регіону. Реальне ж відновлення Приазов’я можливе лише після припинення війни та деокупації українських територій.