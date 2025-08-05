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В Азовском море нашествие медуз: побережье на грани экокатастрофы из-за действий оккупантов

Вторник 05 августа 2025 13:53
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В Азовском море нашествие медуз: побережье на грани экокатастрофы из-за действий оккупантов Медузы атакуют Азовское море (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

На побережье Азовского моря фиксируют резкий всплеск количества медуз, что фактически делает невозможным отдых в прибрежных водах. Причина этого явления - экологические последствия полномасштабной войны РФ против Украины, и безответственные действия оккупационных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Из-за войны изменился химический состав моря

В частности, из-за боевых действий был поврежден канал Северский Донец - Донбасс, который обеспечивал приток пресной воды в Азовское море. Вследствие этого соленость воды в море резко возросла, что создало благоприятные условия для стремительного распространения медуз.

Отдых на Азовском побережье - под угрозой

Резкое увеличение медуз сделало купание в море опасным и неприятным. А экологи предупреждают: ситуация все больше приближается к экологической катастрофе.

Вместо того, чтобы принять меры и попытаться уменьшить экологический вред, российские оккупационные органы, по данным Центра противодействия дезинформации, перекладывают вину за состояние Азовского моря на Украину.

В Азовском море нашествие медуз: побережье на грани экокатастрофы из-за действий оккупантовОккупанты своими действиями приблизили Азовское море к экологической катастрофе (скриншот)

Массовое вымирание рыбы

Ситуацию осложняет и активный вылов рыбы оккупационной администрацией, а также слив загрязненных сточных вод. Это уже привело к фактическому уничтожению популяции бычка - одного из самых распространенных видов рыб в Азовском море. Также наблюдается мор других видов.

Добавим, что весной этого года в оккупированном Мариуполе фиксировали массовый мор рыбы, а неподалеку от Керчи на берег выбросило сотни мертвых крабов. Это может быть следствием разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Оккупационные власти игнорируют экологические проблемы Азовского моря, при этом пропагандисты хвастаются рекордным выловом креветки. Однако они умалчивают тот факт, что популяция креветки выросла из-за повышения уровня солености воды. В долговременной перспективе это указывает на деградацию уникальной экосистемы.

Читайте также большое интервью РБК-Украина с заместителем директора по научной работе "Института морской биологии НАН Украины" Виктором Демченко о том, что происходит с фауной в Черном море во время войны.

Ранее мы писали о том, что в середине декабре в Керченском проливе в результате аварии с танкеров разлился мазут. Где-то через месяц он добрался до украинских берегов Азовского моря. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно возле оккупированного Бердянска.

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