ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский оценил, когда могут начаться переговоры с Россией

Новина українською →
Киев, Четверг 26 января 2023 10:23
Зеленский оценил, когда могут начаться переговоры с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пока не желает мирных переговоров, а продолжает вести войну. Украина и РФ могут вернуться за стол переговоров только после вывода российских войск и признания ошибок со стороны Москвы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.

"Они не хотят переговоров, и так было до вторжения. Президент Путин так решил. Я убежден, что Украина для него - это только первый шаг", - сказал глава государства.

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин ведет "великую войну". В то же время Зеленский напомнил, что Украина сможет начать переговоры с РФ только после выведения путинских войск.

"Мы надеемся, что как только Россия выведет свои войска обратно на свою территорию, они признают свои большие ошибки и в Российской Федерации будет новое правительство. Мы соседи. Только тогда мы будем разрешать эту ситуацию. Тогда, наверное, возможны переговоры", - заявил Зеленский. .

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света