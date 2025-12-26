Россия обходит украинскую ПВО благодаря Беларуси, - Зеленский

Российские войска пытаются обходить украинские перехватчики "Шахедов", используя территорию Беларуси. Поэтому в последнее время участились атаки дронов по западу Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"Что касается российских "Шахедов", прежде всего атаки на Ковель в последнее время. Мы сейчас разбирали на Ставке", - сказал Зеленский.
По словам президента, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего, которая была посвящена атакам российских дронов, а также защите и ответам Украины.
"Есть проблема в том, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси, и белорусской земле, и технически благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будут ответы", - отметил Зеленский.
Напомним, в ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 73 вражеских беспилотника.
В частности, российские войска всю ночь наносили удары по энергетической на портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть повреждения и перебои со светом.
Под ударами российских беспилотников также оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии.
Также известно, что враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге Одесской области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время.
Кроме того, оккупанты ударили по железнодорожной станции в Ковеле. Повреждены локомотив и грузовой вагон.
Также россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.
А сегодня днем враг нанес ракетный дар по Умани в Черкасской области. Есть пострадавшие, среди них - дети.