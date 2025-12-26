Россия обходит украинскую ПВО благодаря Беларуси, - Зеленский

"Что касается российских "Шахедов", прежде всего атаки на Ковель в последнее время. Мы сейчас разбирали на Ставке", - сказал Зеленский.

По словам президента, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего, которая была посвящена атакам российских дронов, а также защите и ответам Украины.

"Есть проблема в том, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси, и белорусской земле, и технически благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будут ответы", - отметил Зеленский.