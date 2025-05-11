Россия обходит санкции через Индонезию: разведка раскрыла схему экспорта нефти

Россия нашла новый путь для обхода западных санкций, используя индонезийский порт Каримун. Благодаря этому маршруту российские нефтепродукты попадают на рынки Сингапура, Малайзии и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, в 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти стал индонезийский порт Каримун. При этом работа терминала не контролируется властями Индонезии - терминал находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны.
Благодаря этому российские компании имеют возможность обходить западные санкции, делая перевалку в Каримуне. В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими, и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты повторно экспортируют в Сингапур, Малайзию и Китай.
Таким образом, с начала 2025 года через Каримун из российского порта Усть-Луга компании страны-террористки экспортировали 590 тысяч тонн мазута. Кроме того, в 2025 году впервые в порту из России было отгружено около 217 тысяч тонн дизеля, 50 тысяч тонн нефти и 217 тысяч тонн дизельного топлива.
В течение марта-апреля 2025 года в Каримун прибыли по меньшей мере три груза на танкерах, находящихся под санкциями ЕС и Великобритании. Посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до того, как прибудут в конечные пункты назначения.
Напомним, согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия сформировала огромный "теневой флот" для доставки своих нефтепродуктов в обход санкций. Он насчитывает почти тысячу устаревших судов общей грузоподъемностью более 100 миллионов тонн.
Недавно Bloomberg сообщил, что Европейский Союз готовит новые санкции против РФ, направленные на ее "теневой флот", особенно на танкеры, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго.
Также британское правительство заявило, что вводит "крупнейшие в истории" санкции против "теневого флота" РФ. Они значительно усилят давление российского диктатора Владимира Путина, одновременно защищая критически важную инфраструктуру Великобритании и Европы.
В частности, Великобритания вводит санкции против до 100 нефтяных танкеров, составляющих основную часть этого флота и отвечающих за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года.
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