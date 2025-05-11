Росія обходить санкції через Індонезію: розвідка розкрила схему експорту нафти

Росія знайшла новий шлях для обходу західних санкцій, використовуючи індонезійський порт Каримун. Завдяки цьому маршруту російські нафтопродукти потрапляють на ринки Сінгапуру, Малайзії та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, у 2025 році найбільшим перевалочним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун. При цьому робота терміналу не контролюється владою Індонезії - термінал перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни.
Завдяки цьому російські компанії мають можливість обходити західні санкції, роблячи перевалку у Каримуні. У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти повторно експортують до Сінгапуру, Малайзії та Китаю.
Таким чином, від початку 2025 року через Каримун з російського порту Усть-Луга компанії країни-терористки експортували 590 тисяч тонн мазуту. Крім того, у 2025 році вперше у порту з Росії було відвантажено близько 217 тисяч тонн дизеля, 50 тисяч тонн нафти та 217 тисяч тонн дизельного палива.
Упродовж березня–квітня 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії. Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення.
Нагадаємо, згідно з інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія сформувала величезний "тіньовий флот" для доставки своїх нафтопродуктів в обхід санкцій. Він налічує майже тисячу застарілих суден загальною вантажопідйомністю понад 100 мільйонів тонн.
Нещодавно Bloomberg повідомив, що Європейський Союз готує нові санкції проти РФ, спрямовані на її "тіньовий флот", особливо на танкери, які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго.
Також британський уряд заявив, що запроваджує "найбільші в історії" санкції проти "тіньового флоту" РФ. Вони значно посилять тиск російського диктатора Володимира Путіна, одночасно захищаючи критично важливу інфраструктуру Великої Британії та Європи.
Зокрема, Великобританія вводить санкції проти до 100 нафтових танкерів, що складають основну частину цього флоту і відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.
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