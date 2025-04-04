ГУР раскрыло имена 11 капитанов и данные о судах теневого флота РФ
Украинская разведка узнала имена еще 11 капитанов так называемого теневого флота России. Также были обнародованы новые данные о российских судах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
ГУР раскрыло имена еще 11 российских капитанов и 31 морское судно, которые участвуют в схемах обхода санкционных ограничений на торговлю российской нефтью. В этом перечне:
- Иван Никифоров (капитан судна KOTLAS);
- Дмитрий Халлев (судно ONEIROI);
- Александр Перегудов (судно CARUZO);
- Иван Шашин (судно CARUZO);
- Александр Григорьев (судно CARUZO);
- Андрей Лемешко (судно BERRA);
- Михаил Стрижак (судно BERRA);
- Константин Коваленко (судно CORUS);
- Владислав Павицкий (судно BERRA);
- Сергей Иванов (судно EVENTIN);
- Михаил Иванов (судно CHEN LU).
Среди обнародованных лиц - капитаны танкеров, аффилированных с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот", которые нарушают политику ограничения предельной цены на российскую нефть. Это Иван Никифиров, капитан танкера KOTLAS, и Константин Коваленко, капитан танкера CORUS.
Капитаны владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров, техническом состоянии судов, грузе и его стоимости, а также маршруте судна.
"Именно они принимают решение об отключении или манипуляции с навигационными системами кораблей, подделке данных о местонахождении судов, внесении ложных данных в маршрутные журналы, опасной перегрузке нефти между судами в море и применении других схем для обхода санкций", - отмечает ГУР.
Как указывает разведка, такие действия не только способствуют финансированию войны против Украины, но и создают угрозу глобальной экологической катастрофы.
На портале War&Sanctions уже доступны данные о 782 судах и 100 капитанах.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны наложили санкции на Москву, что значительно усложнило торговлю нефтепродуктами. Это один из главных источников дохода Кремля, из которого, в частности, финансируется война против Украины.
Для обхода санкций Россия создала так называемый теневой флот, с помощью которого продолжает торговать нефтью, несмотря на экономические ограничения.
Ранее Украина и Европейский Союз ввели санкции против ряда судов теневого флота РФ.
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