ГУР раскрыло имена 11 капитанов и данные о судах теневого флота РФ

Украинская разведка узнала имена еще 11 капитанов так называемого теневого флота России. Также были обнародованы новые данные о российских судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

ГУР раскрыло имена еще 11 российских капитанов и 31 морское судно, которые участвуют в схемах обхода санкционных ограничений на торговлю российской нефтью. В этом перечне:

Иван Никифоров (капитан судна KOTLAS);

Дмитрий Халлев (судно ONEIROI);

Александр Перегудов (судно CARUZO);

Иван Шашин (судно CARUZO);

Александр Григорьев (судно CARUZO);

Андрей Лемешко (судно BERRA);

Михаил Стрижак (судно BERRA);

Константин Коваленко (судно CORUS);

Владислав Павицкий (судно BERRA);

Сергей Иванов (судно EVENTIN);

Михаил Иванов (судно CHEN LU).

Среди обнародованных лиц - капитаны танкеров, аффилированных с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот", которые нарушают политику ограничения предельной цены на российскую нефть. Это Иван Никифиров, капитан танкера KOTLAS, и Константин Коваленко, капитан танкера CORUS.

Капитаны владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров, техническом состоянии судов, грузе и его стоимости, а также маршруте судна.

"Именно они принимают решение об отключении или манипуляции с навигационными системами кораблей, подделке данных о местонахождении судов, внесении ложных данных в маршрутные журналы, опасной перегрузке нефти между судами в море и применении других схем для обхода санкций", - отмечает ГУР.

Как указывает разведка, такие действия не только способствуют финансированию войны против Украины, но и создают угрозу глобальной экологической катастрофы.

На портале War&Sanctions уже доступны данные о 782 судах и 100 капитанах.