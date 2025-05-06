ua en ru
Вт, 06 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС готовит удар по "теневому флоту" Путина: Bloomberg узнал о новых санкциях против РФ

Вторник 06 мая 2025 17:14
UA EN RU
ЕС готовит удар по "теневому флоту" Путина: Bloomberg узнал о новых санкциях против РФ Фото: ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, нацеленный на ее так называемый "теневой флот" - сотни танкеров, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новые санкции ЕС против скрытого флота нефтяных танкеров России, должны усилить давление на Москву из-за войны против Украины.

Согласно источникам, знакомым с вопросом, санкции, предложенные Еврокомиссией, охватят 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов.

Таким образом, общее количество судов в санкционном списке ЕС превысит 300, отметил один из собеседников Bloomberg.

Голосование за санкции против "теневого флота" РФ

Как отмечают источники, министры иностранных дел ЕС намерены официально принять предложенные меры во время заседания в Брюсселе, запланированного на 20 мая. Если предложения одобрят, это станет уже 17-м пакетом санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех государств-членов, и предложения могут претерпеть изменения до окончательного принятия, отмечает Bloomberg.

Механизм санкций предусматривает их возобновление каждые шесть месяцев - следующий дедлайн приходится на июль.

В то же время, как сообщает агентство, ЕС изучает способы расширения санкций против России без необходимости в одобрении всех 27 стран-членов. В частности, Еврокомиссия рассматривает возможность преобразования части ограничений в торговые меры, которые можно принять квалифицированным большинством, а не единогласно.

"Теневой флот" России

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия сформировала мощный "теневой флот", который насчитывает до тысячи в основном устаревших судов общим дедвейтом более 100 миллионов тонн. В 2023 году таких танкеров было около 600, но за год их количество существенно возросло. Москва потратила более 10 миллиардов долларов на формирование этого флота после введения ценового ограничения на ее нефть в декабре 2022 года.

Эти суда обеспечивают до 70% экспорта российской нефти морским путем. Большинство из них зарегистрированы под удобными флагами Панамы, Габона, Островов Кука, Либерии и Маршалловых островов. Их владельцы и компании-операторы часто базируются в Китае, Индии, ОАЭ, Турции, на Сейшелах и в других странах. Чтобы скрыть маршруты и происхождение нефти, суда меняют названия, регистрацию, выключают системы идентификации и смешивают российскую нефть с другими сортами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация теневоц флот
NEWS
Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине