Британия объявит "крупнейший за всю историю" пакет санкций против теневого флота РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о введении большого санкционного пакета против теневого флота России на фоне усиления давления Лондона на Москву из-за агрессии против Украины.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство .

Рекордный санкционный пакет

На Даунинг-стрит обратили внимание, что "российский теневой флот пострадает от крупнейшего пакета санкций за всю историю, усиливая давление на (российского диктатора Владимира) Путина и защищая критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы".

Отмечается, что такое объявление Стармер сделает 9 мая на саммите представителей стран, которые являются членами Объединенных экспедиционных сил (JEF) в столице Норвегии Осло.

В JEF входят 10 стран: Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Великобритании.

Лондон ожидает, что это усилит давление на экономику РФ, которая "пошатывается из-за снижения цен на нефть и высокой стоимости войны".

На что нацелены ограничения

В британском правительстве объяснили, что основной пакет санкций будет нацелен "на старый и опасный теневой флот, перевозящий российскую нефть".

"Безрассудные действия флота представляют дорогую угрозу для критической национальной инфраструктуры Великобритании и евроатлантического региона и окружающей среды. Новый пакет будет означать, что Великобритания применит санкции против большего количества кораблей теневого флота, чем любая другая страна", - передали в Офисе Стармера.

Так, 9 мая британская сторона наложит санкции на "до 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью теневого флота Путина и отвечают за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года".

Угрозы из-за теневого флота РФ

Как обратили внимание на Даунинг-стрит, операции с теневым флотом не только помогают финансировать незаконную войну России против Украины, а также "наносят ущерб критической национальной инфраструктуре из-за безрассудного мореплавания в Европе".

"Ожидается, что защита подводной инфраструктуры от злонамеренных и неосторожных инцидентов станет ключевой частью обсуждений лидеров на саммите Объединенных экспедиционных сил в Осло сегодня", - говорится в заявлении правительства Британии.

Также указывается, что такие действия предпринимаются после того, как в январе JEF активировал передовую систему реагирования под руководством Британии, известную как Nordic Warden, для отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга теневого флота РФ после сообщения о повреждении большого подводного кабеля в Балтийском море.

Лондон обращает внимание, что подводная инфраструктура является источником связи Великобритании, и "передает 99% международных телекоммуникационных данных и жизненно важных источников энергии, таких как электроэнергия, нефть и газ".

"Инфраструктура рискует быть нарушенной непригодными для плавания судами, которые не имеют сертификатов безопасности, надлежащей технологии, чтобы избежать инфраструктуры, или намеренно отключили технологию локации", - говорят в Офисе Стармера.

Кто еще под ударом из-за санкций

Также новые британские санкции, как ожидает Лондон, кроме большого количества танкеров теневого флота нанесут удар по "тем, кто стоит за теневым флотом".

"Сегодняшняя акция еще больше демонстрирует, что негде спрятаться тем, кто помогает финансировать военную машину Путина", - отмечают в британском правительстве.

По словам британского премьера Стармера, каждый шаг, который "мы делаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию в Великобритании".

"Угрозу нашей национальной безопасности со стороны России невозможно недооценить, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы уничтожить операцию его теневого флота, лишить его военной машины нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы полагаемся в повседневной жизни", - рассказал он.

Роль санкционных ограничений

Также в британском правительстве рассказали, что благодаря санкциям Запада доходы России от добычи нефти и газа падают ежегодно с 2022 года, демонстрируя потерю более трети своей стоимости за 3 года.

"Санкции и расходы на его варварскую войну вызывают остановку российской экономики - фонд капитала потерян, инфляция растет, а государственные расходы на оборону и безопасность стремительно растут", - добавили в Офисе Стармера.

Какие еще объявления анонсированы

Ожидается, что 9 мая лидеры JEF также объявит о расширенном партнерстве Организации с Украиной, что "еще больше сблизит группу JEF - некоторых из самых рьяных сторонников Украины - и Украину".

"Это будет способствовать дальнейшей поддержке Вооруженных сил Украины путем интенсивных тренировок, повышения оперативной совместимости между военными платформами и усиления противодействия дезинформации, а также позволит JEF Nations учиться на боевом опыте украинских вооруженных сил", - информируют в правительстве Британии.