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Россия обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, - МИД

Иллюстративное фото: Россия обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии параметры декларации о создании вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной", - сказала чиновница страны-агрессора.

Она также прокомментировала прогноз гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что решение по созданию зоны ядерной безопасности может быть достигнуто до конца 2022 года.

"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно", - заявила Захарова.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.

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