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Росія обговорює з МАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, - МЗС

Ілюстративне фото: Росія обговорює з МАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія обговорює з Міжнародним агентством з атомної енергії параметри декларації щодо створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Можливі параметри декларації щодо створення зони захисту ядерної та фізичної, ядерної безпеки ЗАЕС ми обговорюємо з Секретаріатом МАГАТЕ, який у свою чергу намагається взаємодіяти з Україною", - сказала чиновниця країни-агресора.

Вона також прокоментувала прогноз гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що рішення щодо створення зони ядерної безпеки може бути досягнуто до кінця 2022 року.

"Говорити, що сторони близькі до згоди, невчасно", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію і вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

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