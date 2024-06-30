Россия незаконно удерживат более 14 тысяч украинцев, - омбудсмен

Россия незаконно удерживает более 14 тысяч граждан Украины. Работа по возвращению гражданских является самой сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Возвращая три категории граждан Украины - это дети, военнопленные, гражданские - именно по гражданским это самая сложная работа", - сказал уполномоченный.
Как объяснил омбудсмен, в вопросе возвращения гражданских речь не идет об обмене, как в случае военнопленных.
"Менять мы их не можем, каких-либо дополнительных влияний на Российскую Федерацию у нас напрямую нет. У нас нет даже юридической базы, на основании которой нам можно проводить этот процесс", - добавил Лубинец.
Комментируя недавнее освобождение гражданских, омбудсмен отметил, что это был первый случай, когда участие в возвращении принял Ватикан. Ранее Ватикан помогал в возвращении детей.
На этой неделе из российского плена освободили 90 украинских военных. Это была первая часть большого обмена.
В пятницу, 28 июня, Украина вернула 10 гражданских. Домой вернулись заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, Елена Пех и Валерий Матюшенко, которые были в плену с 2017-2018 годов, двое священников из Бердянска и пятеро гражданских, захваченных на территории Беларуси.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что двоих священников вернули при посредничестве Ватикана.
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