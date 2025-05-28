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У Путина заявили, что предложили Украине дату и место для обмена "меморандумами"

Среда 28 мая 2025 18:53
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У Путина заявили, что предложили Украине дату и место для обмена "меморандумами" Фото: Владимир Мединский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава российской делегации на встрече с Украиной Владимир Мединский заявил, что это он звонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил место встречи для обмена "меморандумами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.новости".

Что предшествовало

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому. Разговор касался "меморандума", который по версии России будет содержать предложения относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.

Что заявил Мединский

Мединский заявил, что позвонил сегодня Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.

"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу "меморандума", который мы, мол, до сих пор не подготовили. Мол, что-то россияне не спешат. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил тот.

По его словам, это не Умеров звонил ему, а он министру обороны Украины и предложил точную дату и место встречи для обмена "меморандумами".

"Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - сказал Мединский.

Он заявил, что теперь Россия ждет подтверждения от Украины подтверждения, и готова в назначенную ими дату "лично встретиться и начать работать".

"Меморандум" РФ о перемирии

Напомним, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации согласились подготовить письменные предложения по возможному прекращению огня.

После разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва работает над "меморандумом", в котором изложит свое видение будущего мирного урегулирования, в частности возможные сроки завершения войны.

24 мая в МИД России сообщили, что документ почти завершен и будет содержать основные позиции Москвы по прекращению боевых действий. В то же время Украина до сих пор не получила этот документ.

В то же время, в Офисе президента считают, что Россия может вписать в "меморандум" неприемлемые условия, в частности полную потерю суверенитета для Украины.

Также мы писали, что Reuters узнало, что Путин может внести в список для прекращения войны в Украине.

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