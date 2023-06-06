Чехия поможет провести ремонт и модернизацию украинских танков Т-64

В Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого их будут доставлять на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Чехии.

Ремонт и модернизацию Т-64 предусматривает контракт, который заключили украинская компания "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ.

По словам директора VOP CZ Марека Шпока, танки десятилетиями находились на хранении, поэтому для восстановления боеспособности техники их нужно будет полностью разобрать и заменить многие запчасти.

"В целом модернизация будет проходить под техническим контролем специалистов украинской стороны при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, лучшей связью и т.д.", - рассказал он.

Шпок отметил, что в последние недели сотрудники VOP CZ посетили предприятия "Укроборонпрома" для того, чтобы наладить сотрудничество.

Помощь Украине от Чехии

Отметим, что Чехия является одним из союзников Украины в войне с Россией. Она предоставляет нашей стране как политическую, так и военную помощь.

В частности, Прага неоднократно заявляла о поддержки членства Украины в НАТО. При этом граждане и компании страны недавно собрали 2,3 млн долларов на покупку РСЗО RM-70 для украинских военных.