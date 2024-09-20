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Россияне ударили по Одессе: повреждена инфраструктура и гражданское судно

Одесса, Пятница 20 сентября 2024 15:52
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Россияне ударили по Одессе: повреждена инфраструктура и гражданское судно Иллюстративное фото: россияне нанесли ракетный удар по Одессе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 20 сентября нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть раненые, повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа", - сообщил Кипер.

В результате вражеской атаки четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Обстрел Украины 20 сентября

Напомним, в ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине 70 ударных дронов, а также атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область - управляемой авиационной ракетой Х-59.

Силы ПВО уничтожили 61 "Шахед" и одну ракету Х-59. Еще девять беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины. ПВО работало в 13 областях Украины.

Во Львовской и Черкасской областях упали обломки сбитых дронов. Там вспыхнули пожары.

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Одесса Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
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