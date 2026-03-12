Россия наступает на Сумы? В СНБО отреагировали на вброс пропаганды Кремля

Коваленко подчеркнул, что в Сумской области российская группировка "Север" не достигла поставленных задач в 2025 году. Теперь же враг пытается выдавать за большие достижения точечный заход в покинутые села, которые находятся неподалеку от границы.

В отдельных случаях такие попытки продвижения россиян останавливают украинские защитники, враг несет большие потери. Также местами войска РФ навязывают бои, чтобы показать "выполнение" задачи по созданию "буферной зоны".

"Эту задачу они уже провалили. И, что немаловажно, их пропаганда спекулирует, что это наступление на Сумы. Нет, это никакое не наступление на Сумы", - написал руководитель ЦПД.