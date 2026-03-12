Россия наступает на Сумы? В СНБО отреагировали на вброс пропаганды Кремля

Российская пропаганда утверждает, что армия РФ якобы наступает на Сумы. На самом деле ситуация в Сумской области для врага складывается совсем по-другому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Коваленко подчеркнул, что в Сумской области российская группировка "Север" не достигла поставленных задач в 2025 году. Теперь же враг пытается выдавать за большие достижения точечный заход в покинутые села, которые находятся неподалеку от границы.
В отдельных случаях такие попытки продвижения россиян останавливают украинские защитники, враг несет большие потери. Также местами войска РФ навязывают бои, чтобы показать "выполнение" задачи по созданию "буферной зоны".
"Эту задачу они уже провалили. И, что немаловажно, их пропаганда спекулирует, что это наступление на Сумы. Нет, это никакое не наступление на Сумы", - написал руководитель ЦПД.
Стоит заметить, что о "наступлении" на Сумы активно пишут российские СМИ. Так они преподносят якобы продвижение российских войск в Сумской области.
При этом Минобороны РФ в своей обычной манере хвастается "захватом" шести населенных пунктов в регионе.
Как объяснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко, при помощи активизации в Сумской области россияне хотят оттянуть часть украинских воинов с юга и востока.
Враг пытается закрепиться в небольших пограничных селах.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Сумской области, недавно отметил, что никаких рисков для региона нет.