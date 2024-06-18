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Россия пытается завербовать шпионов в Германии после массовой высылки дипломатов

Берлин, Вторник 18 июня 2024 15:40
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Россия пытается завербовать шпионов в Германии после массовой высылки дипломатов Фото: Германия раскрыла попытки России завербовать шпионов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия использует шантаж и подкуп, чтобы завербовать шпионов в Германии. Это происходит после того, как страны ЕС выслали более 600 дипломатов Москвы.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, российские спецслужбы тратя большие средства для того, чтобы нанять агентов в Германии.

"Россия прилагает все усилия, чтобы компенсировать сокращение немецким правительством числа российских агентов в Германии", - добавил Хельденванг.

Он уточнил, что в прошлом году двум гражданам Германии, которых поймали на шпионаже в пользу России, Москва заплатила примерно по 400 000 евро.

"Гонорары агентов свидетельствуют о том, что российские службы по-прежнему располагают огромными финансовыми ресурсами для достижения своих разведывательных целей", - рассказал Хельденванг.

Чиновник добавил, что в большинстве случаев "мишенями" российских спецслужб стают немцы, которые живут в России или регулярно туда ездят, в том числе и немецкие дипломаты.

"Как только у них появляется компрометирующая информация о своих "целях", эти службы не стесняются использовать агрессивные методы вербовки", - подчеркнул глава BfV.

Что предшествовало

Напомним, Германия уже неоднократно высылала российских дипломатов из страны. Европейские государства подозревают, что часть дипломатов РФ может работать на российские спецслужбы.

В частности, 40 российских дипломатов Берлин выслал еще в 2022 году после того, как весь мир увидел последствия зверств россиян в Буче.

Также в начале мая Британия решила выслать российского дипломата, поскольку обнаружилось, что он является "незаявленным сотрудником военной разведки РФ".

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