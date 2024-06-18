Росія намагається завербувати шпигунів у Німеччині після масової висилки дипломатів

Росія використовує шантаж та підкуп, щоб завербувати шпигунів у Німеччині. Це відбувається після того, як країни ЄС вислали понад 600 дипломатів Москви.

Про це заявив глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Хальденванг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, російські спецслужби витрачаючи великі кошти для того, щоб найняти агентів у Німеччині.

"Росія докладає всіх зусиль, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині", - додав Хельденванг.

Він уточнив, що минулого року двом громадянам Німеччини, яких спіймали на шпигунстві на користь Росії, Москва заплатила приблизно 400 000 євро.

"Гонорари агентів свідчать про те, що російські служби, як і раніше, мають величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей", - розповів Хельденванг.

Чиновник додав, що здебільшого "мішенями" російських спецслужб стають німці, які живуть у Росії або регулярно туди їздять, у тому числі й німецькі дипломати.

"Щойно у них з'являється компрометуюча інформація про свої "цілі", ці служби не соромляться використовувати агресивні методи вербування", - підкреслив глава BfV.