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Есть аналог "Искандера". Эксперты назвали особенности баллистических ракет КНДР

Пятница 05 января 2024 19:35
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Есть аналог "Искандера". Эксперты назвали особенности баллистических ракет КНДР Фото: эксперты назвали особенности баллистических ракет КНДР (фото из открытых источников)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Валерий Рябых, Александр Коваленко

У Северной Кореи на вооружении есть несколько баллистических ракет малой дальности. Одна из них является аналогом российской "Искандер".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военный эксперт Defense Express Валерий Рябых и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

KN-23

Северокорейская баллистическая ракета KN-23 (Hwasong-11GA) визуально похожа на "Искандер". Поэтому аналитики полагают, что это - копия российской ракеты.

"Это новая ракета, которую корейцы, скорее всего, сделали не без помощи России. По основным параметрам отвечает "Искандеру", а частота удачных пусков свидетельствуют о том, что технологии на ней не отрабатывались, а уже были готовы", - отметил Рябых.

Он предположил, что для KN-23 используется такое же шасси, как и для "Искандера" - производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Но, в то же время, северокорейская ракета имеет большую дальность (690 километров), чем российская, которая бьет на 500 километров.

При этом характеристики по большей части основываются на допущениях и были определены по фото и результатам испытаний.

"С одной стороны все вроде бы понятно. С другой - есть неясности, непонятно, какое у них качество. Сложно о чем-то говорить, когда нет официальных заявлений о том, что обломки принадлежат северокорейской ракете", - отметил Рябых.

KN-24

KN-24 (Hwasong-11NA) также является баллистической ракетой малой дальности, которую произвели в Северной Корее. Она уже внешне похоже на американскую ракету ATACMS.

Как рассказал Коваленко, КN-24 (Hwasong-11NA) разработана на базе советской "Точки-У".

"Насколько она сейчас усовершенствована, это другой вопрос. Как и то, есть ли она у россиян", - добавил он.

Поставки северокорейских ракет России

Напомним, вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял о том, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты малой дальности.

По его словам, россияне уже использовали такое вооружение для обстрелов Украины 30 декабря и 2 января.

При этом издание The Washington Post писало о том, что Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких баллистических ракет.

Более детально о северокорейских баллистических ракетах и поставках в Россию - в материале РБК-Украина.

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