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Россия не может удовлетворить свои потребности в боеприпасах для войны в Украине, - Reuters

Фото: Россия не может удовлетворить свои потребности в боеприпасах для войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия производит недостаточное количество боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Возможности России по производству боеприпасов внутри страны в настоящее время недостаточны для удовлетворения потребностей войны против Украины", - приводит издание слова неназванных западных чиновников. 

При этом они добавили, что санкции сильно бьют по российскому военно-промышленном комплексу. Это вызывает серьезные задержки и увеличивает расходы. 

Также источники издания отметили, что невозможность доступа к западным компонентам подрывает способность России производить новое вооружение и ремонтировать старое.

Россия получает боеприпасы за границей

Напомним, ранее стало известно, что Россия импортирует боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Таким образом она пытается восполнить нехватку снарядов для войны против Украины. 

В частности, Южная Корея сообщала о том, что КНДР поставила в Россию около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра.

Более детально о том, где Россия берет снаряды, - в материале РБК-Украина

 

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