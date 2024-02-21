Россия не может удовлетворить свои потребности в боеприпасах для войны в Украине, - Reuters

"Возможности России по производству боеприпасов внутри страны в настоящее время недостаточны для удовлетворения потребностей войны против Украины", - приводит издание слова неназванных западных чиновников.

При этом они добавили, что санкции сильно бьют по российскому военно-промышленном комплексу. Это вызывает серьезные задержки и увеличивает расходы.

Также источники издания отметили, что невозможность доступа к западным компонентам подрывает способность России производить новое вооружение и ремонтировать старое.

Россия получает боеприпасы за границей

Напомним, ранее стало известно, что Россия импортирует боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Таким образом она пытается восполнить нехватку снарядов для войны против Украины.

В частности, Южная Корея сообщала о том, что КНДР поставила в Россию около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра.

Более детально о том, где Россия берет снаряды, - в материале РБК-Украина.