UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не може задовольнити свої потреби у боєприпасах для війни в Україні, - Reuters

Фото: Росія не може задовольнити свої потреби у боєприпасах для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України", - наводить видання слова неназваних західних чиновників.

При цьому вони додали, що санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу. Це викликає серйозні затримки та збільшує витрати.

Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

Росія отримує боєприпаси за кордоном

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія імпортує боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. У такий спосіб вона намагається заповнити нестачу снарядів для війни проти України.

Зокрема, Південна Корея повідомляла про те, що КНДР поставила до Росії близько півтора мільйона снарядів 152 мм калібру та 400 тисяч 122 мм калібру.

Більш детально про те, де Росія бере снаряди, - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОПКВійна Росії проти України